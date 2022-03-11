شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار ريال لمستفيدي «حساب مواطن» عن مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والخمسين 10.2 مليون مستفيد.

وأوضح أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال، منها 985 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال مدير عام التواصل بـ«حساب المواطن»، عبدالله الهاجري، إن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، مضيفا: وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فنسبتهن 8%، بينما شكلت نسبة الإناث المستقلات 45%، والذكور المستقلين 55%، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.