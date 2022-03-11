شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي فرنسي في «النقل والخدمات اللوجستية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، مذكرتي تفاهم مع وزير النقل الفرنسي جان دجباري، في القطاع السككي والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

كما التقى الوزير خلال زيارته جمهورية فرنسا، كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وأكد خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، داعيا للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريبا في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

كما استعرض المبادرات والخطط الطموحة للمملكة نحو مستقبل قطاع النقل، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقام الجاسر خلال زيارته جمهورية فرنسا بزيارة ميدانية لمشروع Grand Paris Express، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى أوروبا، حيث يتضمن المشروع 4 خطوط مترو و68 محطة بطول 200 كم، ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع مليوني مسافر.

وتأتي زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية لتطوير التعاون بين البلدين، في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة، وبنية تحتية متينة في مختلف أنماط النقل، إلى جانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية، إضافة إلى برامجها في إعادة تدوير المركبات الكهربائية، والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية، واختبارات تقنية الهايبرلوب، وتقدمها في مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.

وتهدف منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة من خلال إستراتيجيتها الوطنية، إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.