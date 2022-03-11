شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يمدد «التمويل المضمون» عاما إضافيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج التمويل المضمون (أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص)، مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2023م، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

وأوضح «المركزي» أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشرافه، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة».

وتجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى أمس، 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.