شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت وول ستريت هبوطها اليوم الخميس لتغلق منخفضة مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة الرئيسية في ختام اجتماعاته لتحديد السياسة النقدية الأسبوع المقبل لتهدئة الأسواق.

وفي حين أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية جميعها على تراجع، فقد قلصت خسائرها في وقت متأخر من اليوم وأغلقت فوق أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعدما حظيت سوق الأسهم الأمريكية بأفضل يوم لها منذ شهور أمس الأربعاء بفضل عمليات بيع سريعة متعددة الجلسات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 112.18 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 33174.07 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 18.36 نقطة أو 0.43 بالمئة ليغلق عند 4259.52 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 125.58 نقطة أو 0.95 بالمئة ليغلق عند 13129.96 نقطة.