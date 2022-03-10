موبايلي تنضم إلى تحالف عالمي لبناء نظام كابلات بحري جديد

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وسيعزز نظام الكابلات البحرية الجديد من كفاءة الشبكة الدولية الخاصة بـ (موبايلي) من حيث التقنيات المستخدمة والساعات المتاحة ومناطق الوصول والتغطية وتنوع المسارات، حيث إن الكابل الجديد سيكون أحد أسرع الكابلات في نقل البيانات ضمن نطاق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا، إذ يمكن للكابل نقل أكثر من 100 تيرابت من البيانات في الثانية الواحدة، مما سيثري من قدرات الشبكة ومرونتها في تلبية متطلبات حركة البيانات الكثيفة والمتزايدة القادمة من وإلى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط باتجاه أوروبا وآسيا.
وقال نائب الرئيس الأعلى لخدمات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة في (موبايلي)، المهندس ثامر الفدا، «يعتبر استثمارنا في SEA-ME-WE-6 خطوة محورية للأمام نحو مساعينا لتقديم بنية تحتية ذات نطاق عالمي دعما لرؤية المملكة في أن تصبح مركزا دوليا لخدمات الاتصالات وحركة البيانات عالميا.
سيوفر هذا النظام الحديث والمتطور اتصالا أسرع وأكثر موثوقية للمستخدمين في أنحاء المملكة كافة والمنطقة كذلك، خاصة مع تنامي وتزايد الطلب على نقل البيانات بسرعة عالية بسبب التحول الرقمي وتطوير التقنيات الناشئة مثل 5G وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي».
واختارت شركة (موبايلي) مدينة ينبع لتكون محطة إنزال لكابل SEA-ME-WE-6 نظرا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربها من مراكز البيانات ومشاريع رؤية السعودية 2030، ما يجعلها واحدة من أفضل محطات إنزال الكابلات في المملكة العربية السعودية والمنطقة. ويتماشى هذا الإعلان مع جهود (موبايلي) في دعم وتمكين رحلة التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 عبر توفير بنية تحتية رقمية موثوقة واتصال قوي وواسع النطاق مع تقديم خدمات رقمية ترقى للمعايير الدولية.
اتحاد SEA-ME-WE-6 يضم:
- موبايلي
- الاتصالات الماليزية
- بنجلاديش للكابلات البحرية
- سريلانكا للاتصالات
- جيبوتي للاتصالات
- المصرية للاتصالات
- شركة Singtel السنغافورية
- شركة Telin الإندونيسية
- شركة Bharti Airtel Ltd الهندية
- شركة Dhiraagu من المالديف
- شركة Trans World Associates الباكستانية
- شركة Orange الفرنسية
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