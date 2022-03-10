شكرا لقرائتكم خبر ضبط ألفي ختم ضريبي مزور و58 ألف عبوة معسلات مغشوشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر ومخالفة أنظمة حماية المستهلك.

وضبط مراقبو الوزارة والهيئة ثلاث من العمالة المخالفة تزاول أنشطتها في ساعات متأخرة من الليل بجنوب الرياض بعد إعداد كمين للكشف عن شاحنة نقل بحوزتهم تستخدم في نقل البضائع.

وبمعاينة وتفتيش الشاحنة تم الكشف عن 58 ألف عبوة تبغ (معسل) مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى 2000 قطعة أختام ضريبية مزورة تستخدم في أعمال الغش لمنتجات التبغ.

واتضح قيام العمالة المخالفة ببيع تلك الكميات للغش في منتجات التبغ من خلال تعبئة العبوات الفارغة وتغليفها ووضع أختام ضريبة مزورة عليها؛ لإيهام وتضليل المشتري، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 80 ألف ريال.

كما ثبت الاشتباه بتورط العمالة في ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه استدعت الوزارة جميع المتورطين ذوي العلاقة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لأنظمة حماية المستهلك ونظام مكافحة التستر.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والضرائب.

المضبوطات:

58 ألف عبوة معسل مجهولة المصدر

2000 قطعة أختام ضريبية مزورة

القيمة الإجمالية للمضبوطات:

80 ألف ريال

الاشتباه:

تورط العمالة في ارتكاب جريمة التستر