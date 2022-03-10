اللجنة الاستشارية للابتكار الرقمي تبحث فرص رواد الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة الاستشارية للابتكار الرقمي وحلول التقنيات الناشئة اجتماعها الأول، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وحضور أعضائها المشكلين من قيادات الوزارة وعدد من رواد الأعمال.

وناقشت اللجنة عددا من الجوانب التقنية والمالية والقانونية وريادة الأعمال، وتطبيق مخرجات الورشة المعنية بتطوير الحلول والفرص وتقديم المبادرات المقترحة في قطاع الشؤون البلدية والإسكان، بالإضافة إلى النظر في التشريعات والتنظيمات لمنظومة البلدية والإسكان، وبحث فرص رواد الأعمال، والمواءمة مع الجهات الحاضنة للإطلاق التجريبي للفرص.

وتهدف اللجنة التي شكلت مؤخرا برئاسة الوزير، إلى تقديم الحلول الابتكارية من رواد الأعمال في القطاعين البلدي والإسكاني، واقتراح الحلول التشريعية والتمويلية التي تدعم القطاع، إضافة إلى الإسهام في جذب الاستثمارات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتلخص مسارات عمل اللجنة في معمل البيئة التجريبية لاختبار وبناء حلول الأعمال، وهو مسار استراتيجي للأفكار والتقنيات والنماذج التي تتطلب تشريعات جديدة وحلولا تمويلية، ومسار الشراكات الذي يسهل الأعمال للشركات الناشئة، إضافة إلى مسار التكامل الرقمي لتنفيذ عمليات التكامل مع المنصات الرقمية المختلفة بهدف تطوير خدمات القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من المنصات التابعة للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توظيف التقنيات والأنظمة الرقمية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز معايير جودة الحياة في المدن، وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية مع رواد الأعمال في مجالي الابتكار والتقنية، بهدف تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاعين البلدي والسكني للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030.