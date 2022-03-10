شكرا لقرائتكم خبر الجاسر يدعو الشركات الفرنسية للمشاركة بمشروع النقل بين المدن بالحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مذكرتي تفاهم مع وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري؛ في القطاع السككي، والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، موجها الدعوة للشركات الفرنسية للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريبا في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

والتقى الجاسر خلال زيارته لجمهورية فرنسا، بكبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وأكد خلال اللقاء؛ على أهمية التعاون المشترك بين البلدين؛ وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

واستعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية، المبادرات والخطط الطموحة للمملكة نحو مستقبل قطاع النقل، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وزار الجاسر مشروع Grand Paris Express، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى قارة أوروبا، حيث يتوفر بالمشروع 4 خطوط مترو و68 محطة بطول 200 كم، ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع مليوني مسافر.

وتأتي زيارة الجاسر لجمهورية فرنسا؛ لتطوير التعاون بين البلدين في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة؛ وبنية تحتية متينة في مختلف أنماط النقل، إلى جانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية، إضافة إلى برامجها في إعادة تدوير المركبات الكهربائية، والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية، واختبارات تقنية الهايبرلوب، وتقدمها في مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة تهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

أهداف الزيارة:

