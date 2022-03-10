منتدى المياه السعودي يوصي بتوسيع دور القطاع الخاص لتوطين صناعة التحلية وتقنياتها

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وأوصى المشاركون في المنتدى الذي ركزت فعالياته على نشاط الأبحاث وأفضل الممارسات العالمية في المجالات العلمية والابتكارات، ضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه من خلال تطبيق مفاهيم المحاسبة المائية والاقتصاد الدائري وقيمة المياه وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تمويل وتطوير موارد المياه وخدماتها، ومواصلة العمل على تطوير الحوكمة المائية المؤسسية والتنظيمية لضمان استدامة قطاع المياه وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع المياه.
ودعوا إلى إطلاق سلسلة مبادرات في المدارس والجامعات في إطار التعريف والتثقيف بأهمية المياه وقيمتها وغرس مفاهيم الترشيد مع إجراء الدراسات المتعلقة بالسلوك البشري لتحقيق الوعي المائي وتبني الممارسات المائية الجيدة، بالإضافة إلى العمل على توسيع المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الثالث لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة، مع التركيز على نشر مفهوم الاستدامة الاقتصادية وقيمة المياه لرفع كفاءة استخدامها والمحافظة عليها.
ونوه المختصون بأهمية تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتوفير الممكنات اللازمة للتحول إلى تطبيق هذا المفهوم، والعمل على تطوير برامج أكاديمية لتوطين القدرات والبحث العلمي في المجال المائي، تحقيق استدامة الموارد التقليدية من خلال تكامل إدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة وحصاد مياه الأمطار.
تحقيق الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه من خلال مفاهيم المحاسبة المائية والاقتصاد الدائري
تشجيع إسهام القطاع الخاص في تمويل وتطوير موارد المياه وخدماتها.
أبرز التوصيات:
- تطوير الحوكمة المائية المؤسسية والتنظيمية لضمان استدامة قطاع المياه.
- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع.
- تعزيز الجهود في المملكة لتوطين صناعة التحلية وتقنياتها.
- التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في التحلية وتنقية المياه.
- توسيع المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الثالث لمواجهة تحديات قطاع المياه
- تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتوفير الممكنات اللازمة.
- تكامل إدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة.
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