مبادرة لتنمية مهارات السعوديات في الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية أمن المعلومات «حماية» مبادرة ومضة، التي تهدف إلى الإسهام في تنمية وتعزيز المهارات القيادية للمتخصصات السعوديات في مجال الأمن السيبراني، حيث تتضمن المبادرة سلسلة من اللقاءات، يشارك فيها عدد من المسؤولين بساعات تطوعية لنقل خبراتهم المهنية والقيادية لعدد من المتخصصات السعوديات (من أعضاء الجمعية) مساهمة منهم في تمكين المرأة وتعزيز العمل التطوعي المتخصص.

وفي أول لقاءات المبادرة، استضافت «حماية» نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، حيث التقى عددا من المتخصصات القياديات وشاركهن جوانب من تجربته المهنية والقيادية التي ستساعد القيادات المستقبلية في بناء مسارهن المهني والقيادي.

وأشار العوهلي إلى إطلاق الوزارة لجائزة « قائدات التقنية»، والتي تقدم للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة في القطاع بهدف تشجيعها على رفع نسبة تمكين المرأة في المناصب القيادية، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المناسبة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى إطلاق «برنامج المرأة في قيادة العالم الرقمي» وهو برنامج تنفيذي لدعم مسيرة نجاح قياديات القطاع في العالم الرقمي بالشراكة مع أفضل بيوت الخبرة العالمية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أمن المعلومات «حماية» الدكتور متعب الضبيطي حرص «حماية» على الإسهام في تعزيز التطوع المتخصص ونقل الخبرات ومشاركة المعرفة بين القيادات والمختصين.

وأشار إلى أن رؤية 2030 أولت اهتماما بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، حيث تأتي مبادرة ومضة لتزويد المتخصصات بالتجارب والخبرات القيادية اللازمة لنجاحهن من خلال فتح قنوات تواصل مباشر مع أصحاب المعالي والسعادة، ضيوف حماية.

وتعد جمعية أمن المعلومات «حماية» أول جمعية متخصصة في أمن المعلومات تسجل رسميا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتركز استراتيجيتها على تعزيز دورها في القطاع غير الربحي من خلال ثلاثة محاور وهي التطوع والشراكة والاستدامة، كما تضم الجمعية أكثر من 500 عضوا مختصا في الأمن السيبراني، أسهموا بما يزيد عن 24 ألف ساعة تطوعية، شكلت عائدا اقتصاديا يقدر بمليون ونصف المليون ريال سعودي حسب إحصائيات المنصة الوطنية للعمل التطوعي.