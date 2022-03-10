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وول ستريت تفتح على انخفاض مع توقعات رفع الفائدة

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الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في شهر فبراير قفزت كما كان متوقعا مما عزز التوقعات بلجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 179.48 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 33106.77 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 25.33 نقطة أو 0.59 بالمئة عند 4252.55 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 157.20 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 13098.35 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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