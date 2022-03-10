شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض مع توقعات رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في شهر فبراير قفزت كما كان متوقعا مما عزز التوقعات بلجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 179.48 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 33106.77 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 25.33 نقطة أو 0.59 بالمئة عند 4252.55 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 157.20 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 13098.35 نقطة.