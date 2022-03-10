الرياض تتصدر المدن في صفقات المؤشر الإيجاري خلال فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة بنسبة 25%، فيما جاءت مدينتا مكة المكرمة والدمام بنسبة 6% لكل منهما، ثم المدينة المنورة بنسبة 5% وأخيرا الخبر بنسبة 4%.

وبحسب التقرير الأول للمؤشر الإيجاري لشهر فبراير 2022، جاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال الشهر، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى وهي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر)، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير.

ويهدف المؤشر الإيجاري الذي أطلقه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل مطلع الشهر الجاري، إلى مزيد من الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، ومعرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.

وشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى عددا من المدن، حيث سيوضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري.

كما تهدف هذه المؤشرات إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة «المؤشر الإيجاري» خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية.

المؤشر الإيجاري لشهر فبراير 2022 عن المدن الأكثر تسجيلا للصفقات الإيجارية

- يشمل 6 مدن في مرحلته الأولى

- يسجل الصفقات الإيجارية بناء على عقود الإيجار الموثقة في شبكة «إيجار»

- مجموع العقود التجارية والسكنية خلال فبراير + 146 ألف عقد موثق

أكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية:

(نسبة مئوية من إجمالي الصفقات)

