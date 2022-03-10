المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون حتى 14 مارس 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد البنك المركزي السعودي «ساما» فترة برنامج التمويل المضمون - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2023.

وأوضح البنك في بيان أمس، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

وأوضح البنك المركزي، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة».

وذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

برنامج التمويل المضمون:

أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص.

أطلق في 14 مارس 2020.

تم تمديده عاما إضافيا حتى 14 مارس 2021 .

تم تمديده مدة عام إضافي ثان حتى 14 مارس 2023.

الأهداف:

- تعزيز الثقة في القطاع المالي.

- دعم النمو الاقتصادي.

- دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

- تمكين المنشآت من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية.

طرق الاستفادة من البرنامج:

- من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة».

العقود المستفيدة من البرنامج:

عدد العقود + 13 ألف عقد

إجمالي قيمة التمويل + 11 مليار ريال