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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إدارة التسوية الودية بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، تمكن فريقها الميداني خلال زيارة منشأة لشركة مقاولات من إنهاء دعوى جماعية بالصلح بين طرفيها في أولى مراحل التسوية الودية. وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمالية وصرف المبالغ المستحقة لهم من الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة. يذكر أن مجموع المبالغ المستردة في الدعوى تجاوزت 15 مليون ريال كمستحقات مالية، لما يقارب من 114 عاملا من الجنسيات الـسعودية والعربية والآسيوية.

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