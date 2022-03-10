مركز التحكيم

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وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بإدارة المركز، منها اعتماد تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية للعام 2021، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2022، إضافة إلى مراجعة العديد من الأنظمة واللوائح لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.
كما اطلع المجلس على الخطة التي يسعى إليها المركز في عقد العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة، التي من خلالها يسعى إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
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