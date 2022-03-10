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مركز التحكيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، اجتماع مجلس إدارته في دورته الـ28، برئاسة المملكة ممثلة في المستشار فهد العمري، وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل سلطنة عُمان علي الكاسبي، وممثل البحرين سامي زينل، وممثل الإمارات محمد المهيري، وممثل الكويت الدكتور محمد الأنصاري الذي شارك - عبر الاتصال المرئي-.

وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بإدارة المركز، منها اعتماد تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية للعام 2021، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2022، إضافة إلى مراجعة العديد من الأنظمة واللوائح لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.

كما اطلع المجلس على الخطة التي يسعى إليها المركز في عقد العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة، التي من خلالها يسعى إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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