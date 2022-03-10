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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، اجتماع مجلس إدارته في دورته الـ28، برئاسة المملكة ممثلة في المستشار فهد العمري، وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل سلطنة عُمان علي الكاسبي، وممثل البحرين سامي زينل، وممثل الإمارات محمد المهيري، وممثل الكويت الدكتور محمد الأنصاري الذي شارك - عبر الاتصال المرئي-.

وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بإدارة المركز، منها اعتماد تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية للعام 2021، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2022، إضافة إلى مراجعة العديد من الأنظمة واللوائح لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.

كما اطلع المجلس على الخطة التي يسعى إليها المركز في عقد العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة، التي من خلالها يسعى إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.