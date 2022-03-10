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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة واعدة، عنوان لقاء نظمته غرفة جازان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتعريف بالمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بمسرح الغرفة.

وهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بالبرنامج، والدور الذي يقوم به في القطاع العقاري، والتعريف بمراحل البرنامج، وخطته المستقبلية، وتوضيح آلية عمل البرنامج، والتغيير الذي سيحدثه في المرحلة المقبلة.

واستعرض مدير عام برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد بن جمعة العبيدالله خلال اللقاء نظام الأراضي البيضاء وارتباطه برؤية المملكة 2030، وأهداف فرض رسوم الأراضي البيضاء، وأبرز ما ورد في النظام واللائحة، ومراحل النظام والأهداف المحققة من البرنامج والنطاقات المستهدفة، وإجراءات الفوترة، وآلية التقييم، والخط الزمني للمدينة، والربط مع الجهات ذات العلاقة، وآلية التسجيل في البرنامج. منوها بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على أثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ودور ذلك في نمو حركة التطوير وتعزيز المعروض العقاري.