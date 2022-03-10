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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حصلت على جائزة الشرق الأوسط الـ 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية عن فئة الخدمات المؤسسية الحكومية الذكية، والمقدمة من معهد الشرق الأوسط للتميز في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد منافسة شاركت فيها جهات حكومية من مختلف دول الشرق الأوسط. وحققت الهيئة الجائزة نظير إنجازاتها التشغيلية والرقمية خلال مرحلة تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وفق أفضل ممارسات التحول المؤسسي الذكي، بعد تسخيرها لإمكانياتها وتطويرها الأنظمة لضمان استمرارية الأعمال، مما أسهم في إنجاز خدمة العملاء والمكلفين في الوقت المحدد وباحترافية عالية.

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