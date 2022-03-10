إجراءات عاجلة من التنمية المحلية لضبط أسعار السلع في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - في إطار جهود الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالمحافظات في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوي العالم.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع أجهزة وزارتى التموين و الداخلية والجهات الرقابية المعنية ، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق ، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.

وطالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات ، كما وجه " شعراوى " المحافظات بتشجيع جميع المبادرات الشبابية و المجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة ، وشدد الوزير على ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التى سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية في المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أى معوقات تواجهها وذلك لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين وللتخفيف علي الأسر البسيطة ومحدودي الدخل على أن تتركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة ، لافتاً إلى أن الوزارة نظمت عدة معارض وأتاحت الفرصة لأصحاب المبادرات الشبابية والمجتمعية خلال الفترة الماضية لعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تماثل المعروض بالأسواق وبأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة كبيرة وحققت نجاحات كبيرة وإشادة من المواطنين بالمحافظات .

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بالتنسيق مع مديري الغرف التجارية ومديريات التموين للمشاركة في المعارض وإتاحة السلع تخفيضات ملحوظة عن مثيلاتها بالأسواق مع ضمان التنوع والجودة في السلع المعروضة حتى ترضي أذواق جميع المواطنين بالإضافة إلى تجهيز حملات مكثفة على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار التى يتم الإعلان عنها وعدم تغييرها خاصة فى كافة المدن والقرى والأحياء، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها .

كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى وجود تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين ومتابعة حركة الأسواق والأسعار أولاً بأول.

وكلف " شعراوى" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أية شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة عَلِي اي زيادات غير مبرره في أسعار السلع ، ووجه الوزير مسئولى مبادرة صوتك مسموع لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".