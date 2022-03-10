شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الخميس بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة إذ استمرت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين، في حين من المرجح أيضا أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1،996.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1047 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2،002.40 دولار.

التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس في تركيا، وهو أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب في 24 فبراير ، لكنهما أوضحا في مؤتمرات صحفية متزامنة أنهما لم يحرزا أي تقدم.

وأدى الإقبال على الأصول الآمنة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى قرب المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020.