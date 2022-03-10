شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ٪؜ نصيب الشركات الوطنية من عقود معرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكري احمد العوهلي أن نصيب الشركات الوطنية من العقود التي أبرمت ضمن معرض الدفاع العالمي بلغت 46%، مشيراً إلى أن هذا مبعث على الفخر بشركاتنا الوطنية، وقال: واثقون بقدراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية العالية، ومعهم سنمضي في مسيرة التوطين بكل ثقةٍ واقتدار حتى تتحقق مستهدفات الهيئة بهذا المجال.

وأوضح العوهلي أن دعم سمو ولي العهد هو سر نجاح معرض الدفاع العالمي وما حققته الجهات الحكومية والعسكرية والشركات الوطنية في القطاع من حضور مشرف وقوي، لأن سموه هيأ كل سبل الدعم والتمكين والتوجيه لتحقيق تطلعات هذا الوطن العظيم وشعبه الكريم