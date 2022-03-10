شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى11.1% في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي الكميات الإنتاج الصناعي بنسبة %11.1 في شهر يناير عام 2022م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير 2021م) حيث استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر التاسع على التوالي وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وامداداتالكهرباء والغاز،

وفي شهر يناير من العام الحالي بلغ معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي %11.1 وهو ثالث أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث السنوات الأخيرة تقريبا، وعند النظر إلى الأجل الطويل، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيا في مايو 2021م، واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت

معدلات نمو السلبية في عام 2019 وعام 2020م متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي