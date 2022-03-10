شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة على استراتيجية الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" والخطط المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودي.

تعمل سهل في مجال التمويل العقاري الإسلامي في السوق السعودي، حيث توفر حلول التمويل العقاري لقطاع الأفراد تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مكونة من نخبة من الخبراء في مجال التمويل الإسلامي لضمان شرعية المنتجات المقدمة وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة إنها سعت منذ تأسيسها أن تحتل مركز ريادي بين الشركات الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي الموجه لتلبية الاحتياجات السكنية الأساسية للعملاء في السوق السعودي ومساعدتهم على إيجاد الحلول لتمويل مساكنهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن من ضمن أهدافها، أن تزيد نسبة عائداتها على وتيرة ثابتة ومتوازنة مما يساهم بترسيخ مكانتها ودورها القيادي في قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.