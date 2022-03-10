شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة ليدر» تطلق دراسة حول خصائص ومتطلبات استدامة المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد «مجموعة ليدر» لإطلاق منهجية، وإطار عمل تنفيذي حول متطلبات وخصائص المدن الذكية الكبيرة، والمتوسطة الحجم والصغيرة، وذلك بعد أن قامت خلال ثلاث سنوات ببناء إطار عمل Leader Smart City Framework والذي يشمل كافة متطلبات وخصائص محركات العمل الرقمي داخل المدن، والتي توفر حلولا ذكية لإدارات المدن، بما في ذلك استشعار، ومعالجة جميع قضايا، ومشاكل المدن، والعمل على إعادة بناء منظومة التخطيط الاستراتيجي للمدينة، بما يسهم في تحقيق رفاهيتها، وضمان استدامتها.

وأوضحت«مجموعة ليدر»، في بيان صحفي لها، أن حلول المدن الذكية الخاصة التي ستقدمها تغطي مجالات متعددة، وتعمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات وأنظمة البيانات لمساعدة المدن على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين كفاءتها، وأمنها، وحركة المرور، وشبكات إمدادات المياه وإدارة النفايات، حيث تعتمد المجموعة في تقديم حلولها على سنوات من الخبرات التراكمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية.

وقد ذكرت الشركة في بيانها أن منصة ديسكريتال المبنية على إطار عمل LSCFW تتيح عددا من التقنيات المتقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي AI، التشغيل الآلي Automation وعدد من الياضيات الحسابية Computational Mathematics ، وتعدين البيانات Data Mining و أدوات التحليل Analytics Tools والبيانات الكبيرة Big Data وأنظمة دعم القرار Decision Support Systems و إدارة المعرفة Knowledge Management و تكامل البيانات Data Integration والكثير من التقنيات الأخرى التي تصل إلى ثلاثين تقنية، والتي تم توظيفها في منصة ديسكريتال.

من جهته، وتعليقا على الدراسة،أكد المهندس عبد المجيد السليم قائلا:" لقد أثبتت مجموعة ليدر أنها رائدة في تمكين مجموعة واسعة من حلول المدن الذكية، بداية من التحكم في حركة المرور إلى كفاءة الطاقة والحوكمة الإلكترونية وأنظمة الإضاءة الذكية والمنازل الذكية وأنظمة كفاءة البناء والرعاية الصحية الذكية وأكثر من ذلك، إلا أن منصة ديسكريتال الجديدة منصة شمولية بتكلفة أقل، وأداء أعلى وتغطي جميع احتياجات المدينة،كما تتيح حلولا تكاملية مع جميع القطاعات الخدمية في المدينة. ".

وتابع المهندس عبد المجيد السليم لقد ساهم تسارع خطى التحول الرقمى التي يشدها العالم الآن في أن تصبح حلول المدن الذكية عنصراً محورياً في مختلف القطاعات، مضيفا أن مجموعة ليدر وبخبرتها في تخصيص واستغلال التقنيات الناشئة، مثل إنترنت الأشياء، تمتلك القدرة على تحويل المدن العادية إلى مدن ذكية، كما تساعدها الحلول المبتكرة والثورية التي تقدمها المجموعة على تطبيق أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يشار إلى أن «مجموعة ليدر» تعمل على تطبيق أحدث الحلول التقنية، التي تلبي احتياجات الحكومات والمنظمات وتساعدهم على مواكبة الاتجاهات الرقمية الحديثة وخلق مصادر إيرادات جديدة، وذلك وفق أحدث التقنيات المبتكرة، كما تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من العملاء والعديد من الهيئات الحكومية والشركات، داخل وخارج المملكة وفي عدد من أنحاء العالم، حيث تتمثل أبرز خدمات المجموعة في: خدمات التحول الرقمي، تقنية المعلومات، استشارات إدارية، تقنيات ذكية، وتسعى بأن تكون الرائدة في مجال التحول الرقمي والتقنيات الرقمية. مزيد من المعلومات، على الموقع الإلكتروني https://leadergroup.com/