الاقتصاد

ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 9.3%

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 9.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 3ر9% سنويا، وهو ما يتجاوز التوقعات والتي كانت 7ر8%، مقابل 9ر8% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 6ر8%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% وهو ما يزيد أيضا عن التوقعات التي كانت 6ر0%، لكنها زادت بنفس معدل الزيادة الشهرية في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وبنسبة 5ر7% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 7ر1% شهريا وقفزت بنسبة 7ر25% سنويا خلال الشهر نفسه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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