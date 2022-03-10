شكرا لقرائتكم خبر عن 14 جهة حكومية في ملتقى الأعمال السعودي - الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم اتحاد الغرف السعودية اليوم بمقره في الرياض، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - الأمريكي، بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة، وبحضور 70 رجلا وسيدة أعمال أمريكيين يمثلون كبرى الشركات الأمريكية في مجالات (الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والمواصفات والمقاييس)، سيلتقون بـ 120 من سيدات ورجال الأعمال السعوديين يمثلون مختلف الشركات السعودية وقطاع الأعمال.

ويشارك في الملتقى 14 وزارة وهيئة حكومية، في مقدمتها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، التي ستعرض الفرص الاستثمارية أمام الوفد الأمريكي، وامتيازات فتح ونقل المقرات الرئيسة لهذه الشركات إلى مدينة الرياض، بالإضافة إلى التحديثات على أنظمة الاستثمار في المملكة، وكذلك ستشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، إضافة إلى المركز الوطني للتخصيص، لبحث اهتمام المستثمرين الأمريكيين في برامج الخصخصة.

ومن ضمن الجهات الحكومية المشاركة أيضا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، وهيئة الحوكمة الرقمية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والشركة الوطنية للصناعات الدوائية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.