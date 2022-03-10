شكرا لقرائتكم خبر عن 428 مليار ريال حجم القروض الاستهلاكية في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من العام الماضي لتسجل 428.397 مليار ريال، مقارنة بـ411.673 مليار ريال في الربع الثالث بزيادة قدرها 4.06 ٪، بينما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 بنحو 17.3 ٪.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان 19.494 مليار ريال بزيادة 1.6 ٪، مقابل 19.189 مليار ريال على أساس ربعي، بينما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجلت فيه 18.373 مليار ريال، بنسبة 6.1 ٪.

ووفقًا للنشرة أن الترميم وتحسين العقارات استحوذا على 4.4 ٪ من إجمالي القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من العام الماضي، بقيمة 19.060 مليار ريال، مقابل 20.344 مليار ريال في الربع الثالث بانخفاض قدره 6.3 ٪، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 20.2 ٪، مقارنة بـ 23.872 مليار ريال في الربع الرابع من العام قبل الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن السيارات ووسائل النقل الشخصية جاءت في المرتبة الثانية من إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 3.3 ٪، مسجلة 14.047 مليار ريال، في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 15.109 مليار ريال في الربع الثالث بانخفاض قدره 7.02 ٪، بينما انخفضت على أساس سنوي مقارنة بـ 14.469 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، بنسبة 2.9 ٪.

ولفتت النشرة إلى أن الأثاث والسلع المعمرة جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على 2.9 ٪ من إجمالي القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.214 مليار ريال، مقارنة بـ 12.947 مليار ريال، منخفضة على أساس ربعي بنسبة 5.7 ٪، فيما انخفضت على أساس سنوي مقارنة بـ 12.462 مليار ريال بنسبة 1.9 ٪.

وأوضحت النشرة أن التعليم جاء في المرتبة الرابعة مستحوذا على 1.2 ٪، بقيمة 5.168 مليار ريال، مقارنة بـ 4.863 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6.3 ٪، على أساس ربعي، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 23.9 ٪، على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.

وذكرت النشرة أن السياحة والسفر جاء في المرتبة الخامسة واستحوذت على 0.2 ٪ من القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من العام الماضي، مسجلة 646 مليون ريال، مقارنة بـ 615 مليون ريال بارتفاع على أساس ربعي قدره 5 ٪، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 بنحو 12.9 ٪.

وأفادت النشرة بأن الرعاية الصحية جاءت في المرتبة السادسة مستحوذة على نسبة 0.14 ٪، مسجلة 637 مليون ريال، مقارنة بـ 685 مليون ريال بانخفاض على أساس ربعي 7 ٪، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15.8 ٪، مقارنة بـ 550 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2020.