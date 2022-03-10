شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات في اجتماع «التحكيم الخليجي» برئاسة المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، في دورته الـ 28، برئاسة السعودية متمثلة في المستشار فهد العمري، وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل سلطنة عُمان علي الكاسبي، وممثل مملكة البحرين سامي زينل، وممثل الإمارات محمد المهيري، وممثل الكويت د. محمد الأنصاري، الذي شارك -عبر الاتصال المرئي-.
ويأتي انتقال الرئاسة إلى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز وفقا لما تنص عليه المادة (5) من نظام المركز بانتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون.
واطلع المجلس على الخطة، التي يسعى إليها المركز في عقد العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة، التي من خلالها يسعى إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.