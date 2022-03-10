شكرا لقرائتكم خبر عن «يلو» تحتفي بالمرأة حول العالم والسعودية خصوصا بعروض مميزة ورسائل تحفيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفاء بالمرأة ودورها المهم في نهضة وبناء المجتمع، خصوصا المرأة السعودية التي حققت قفزات هائلة في التمكين والمساهمة في النهضة الشاملة التي نعيشها على ضوء رؤية المملكة 2030 التي هيأت البيئة المناسبة لكي تقوم المرأة السعودية بتأدية رسالتها تجاه وطنها؛ فقد استغلت شركة الوفاق لحلول النقل «يلو» مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي لتكريم المرأة بشكل عام والسعودية على وجه التحديد عبر حملة «طريقك بيدك» التي تضمنت العديد من المبادرات والأنشطة التي تنوعت بين العروض الخاصة على خدمات الشركة في مجال تأجير السيارات والرسائل التحفيزية التي تم بثها عبر حسابات الشركة في منصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت رسائل مرئية معبرة وتصاميم مبتكرة.وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل «يلو» محمد النجران عن تقديم الشركة عرضا مميزا لكافة السيدات عند استئجار سيارات «يلو» عبر التطبيق الإلكتروني أو من خلال الفروع يتضمن استردادا نقديا في رصيد حساب العميل بقيمة 250 ريالا للحجوزات التي تتخطى قيمتها 750 ريالا فترة العرض الذي سوف يستمر إلى نهاية شهر مارس الجاري، مؤكدا أن هذه الخطوة من الشركة تأتي تقديرا للدور العظيم الذي تلعبه المرأة في مجتمعها بعد أن حصلت على فرصتها كاملة في إبراز نفسها، تنفيذا لرؤية 2030 التي أطلقها ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأشار إلى أن هذه المبادرة من «يلو» هي امتداد لمبادرات الشركة المتنوعة في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وتوعويا.