غرفة الشرقية تنهي 13 قضية تحكيم وتحل 8 قضايا خلافات تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن الغرفة أنهت العام الماضي 13 قضية تحكيم، إضافة إلى حل 8 قضايا خلافات تجارية.

وأوضح الرزيزاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2021م، تحت شعار «الريادة في خدمة قطاع الأعمال»، بحضور مسؤولي الغرفة وعدد من المشتركين، بمقر الغرفة في الدمام، أن الغرفة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق عدد من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي وتقديم الخدمات لقطاع الأعمال والكشف عن هوية المنطقة الشرقية الاستثمارية، منوها بالعمل باستمرارية التطوير والإسهام الفاعل في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا بما يواكب رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أن المملكة تخطت تداعيات جائحة كورونا بإجراءات وقرارات أضحت نموذجا يحتذى به في معالجة الأزمات.

واستعرض إنجازات وأنشطة الغرفة المقدمة لأكثر من 113 ألف مشترك، وملخص المركز المالي ونتائج السنة المالية للعام الماضي 2021م، والموازنة التشغيلية والرأسمالية للعام الحالي 2022م واعتماد لوائح الغرفة المالية والإدارية.

وبين أن الغرفة نفذت عددا من البرامج والمبادرات لتعزيز الأداء وتحسين الموارد والعمل على التنمية المستدامة من خلال تدشين (البرج الاستثماري) وإطلاق حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال ومكافحة التستر التجاري وتنظيم عدد من اللقاءات والمنتديات لبحث تطلعات وطموحات قطاع الأعمال وتذليل التحديات للقيام بأدواره التنموية.

وأفاد بأن لجان الأعمال بالغرفة نفذت 407 من الاجتماعات واللقاءات الموسعة، و61 محاضرة وورشة عمل، واستضافت 101 مسؤول، كما جرى إطلاق الخدمة الذاتية لتصنيف المقاولين، والعديد من المبادرات، وإعداد 56 بحثا متخصصا، و37 تقريرا حول العلاقات التجارية بين المملكة والدول الأخرى والتطوراتِ الاقتصادية.

من أبرز الإنجازات:

