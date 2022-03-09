14 وزارة وهيئة تشارك في ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي

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ويشارك في الملتقى 14 وزارة وهيئة حكومية، في مقدمتها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، التي ستعرض الفرص الاستثمارية أمام الوفد الأمريكي، وامتيازات فتح ونقل المقرات الرئيسة لهذه الشركات إلى مدينة الرياض، بالإضافة إلى التحديثات على أنظمة الاستثمار في المملكة، وكذلك سيشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، إضافة إلى المركز الوطني للتخصيص، لبحث اهتمام المستثمرين الأمريكيين في برامج الخصخصة.
ومن ضمن الجهات الحكومية المشاركة أيضا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، وهيئة الحوكمة الرقمية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والشركة الوطنية للصناعات الدوائية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي:
- مشاركة 14 وزارة وهيئة حكومية
- مشاركة سفارة الولايات المتحدة بالمملكة
- حضور 70 رجلا وسيدة أعمال أمريكيين
- حضور 120 رجلا وسيدة أعمال سعوديين
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