4 شركات في المملكة تقدم خدمة المركبات المتصلة لـ7 أنواع من السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، موافقتها على تقديم 3 شركات خدمة «المركبات المتصلة»، لتقدم شركة فورد السعودية الخدمة لمركبات «فورد» و»لينكون»، وشركة عبدالله هاشم المحدودة لمركبات «هوندا»، وشركة نيسان السعودية المحدودة لمركبات «نيسان وإنفينيتي»، وذلك عقب صدور الموافقة الأولى على تقديم الخدمة في المملكة لشركة عبداللطيف جميل لمركبات «تويوتا» و»لكزس»، ليصبح عدد مقدمي خدمة المركبات المتصلة في المملكة 4 شركات تقدم الخدمة لـ7 أنواع من المركبات.

ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة في المملكة، وزيادة الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة «المركبات المتصلة» إحدى تطبيقات إنترنت الأشياء التي تربط المركبة بأنظمة مزود خدمة المركبات المتصلة لتوفير عدد من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان لراكبي المركبة، كخدمة رفع التقارير التشخيصية عن حالة أداء المركبة، مما يساعد المصنّع والمالك في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلا عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية، مما سينتج عنه تحسين تجربة المستخدم.

يذكر أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لدور هيئة الاتصالات في تنظيم إنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة من خلال اعتماد ونشر الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، وترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكات الافتراضية لإنترنت الأشياء IoT-VNO، والإسهام في نشر تقنيات الاتصال لإنترنت الأشياء مثل تقنية NB-IoT، إلى جانب استحداث ترخيص تقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص، إضافة إلى الشراكة مع الهيئة العامة للنقل المنظم لأنماط النقل البري والبحري والسككي، والداعم لتبني تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنيات الحديثة في أنماط النقل والخدمات الداعمة لها، بما يعزز انتشار النقل الذكي داخل مدن المملكة.

4 شركات في المملكة تقدم خدمة المركبات المتصلة

