شكرا لقرائتكم خبر توقيع 16 عقدا بـ70 مليونا في ملتقى الاستثمار بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى الاستثمار بالجوف «استثمر بالجوف» الذي نظمته أمانة المنطقة في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا، طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية متنوعة، كما دشنت 8 مشاريع.

وبلغ عدد العقود الموقعة على هامش الملتقى الذي اختتم أعماله بمشاركة أكثر من 20 من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، 16 عقدا استثماريا، بمبلغ إجمالي تجاوز 70 مليون ريال.

وشهد الملتقى تقديم 10 أوراق عمل متخصصة، و تنفيذ 6 دورات تدريبية وورش عمل بشهادات معتمدة، بالإضافة إلى جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 10 متحدثين، بالإضافة إلى توقيع العديد من العقود الاستثمارية في بلديات القريات وطبرجل وأبو عجرم، وعقد تفاهم مبدئي مع صندوق التنمية السياحي للشراكة بأحد أهم المشاريع السياحية والترفيهية بمدينة سكاكا، وتوقيع مذكرة تعاون مبدئية بين الأمانة وعيادة الأعمال، بالإضافة إلى عقد العديد من جلسات النقاش والتواصل مع المستثمرين، واستقبال استفسارات ومقترحات المستثمرين والزوار ومعالجة المعوقات كافة.

من جانبه أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن نجاح الملتقى يعد دافعا لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع البلدي بالمنطقة ومحافظاتها، واستقطاب المستثمرين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ملتقى الاستثمار بالجوف:

