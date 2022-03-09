رغم استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا ومحليا

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية لتخسر الأوقية أكثر من 52 دولارًا وتهبط دون حاجز ألفين دولار، متأثرة بتحول أنظار المستثمرين إلى أسواق الأسهم، فى حين يرى أغلب الخبراء أنه "تراجع مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع بقوة في الجلسات المقبلة لاسيما مع استمرار التوترات بشأن تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 52.7 دولار بما نسبته 2.58 في المائة مسجلة مستوى 1990.6 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست مستوى 2075 دولارًا في الجلسة السابقة وكان هو الأعلى على الإطلاق.

وفي مصر، انخفضت أسعار الذهب نحو ١٠ جنيهات مع بداية التعاملات المسائية داخل الأسواق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث 1008 جنيهات لجرام الذهب عيار 24.

ووصل جرام الذهب عيار 21 لنحو 872 جنيهًا، واقترب سعر جرام الذهب عيار 18 من 746 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 578 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 7000 جنيه.