شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بجازان تصحح وضعها من «التستر»..إيراداتها 7 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اليوم - الرياض

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية الشهر الماضي 16 من فبراير 2022.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات بمدينة جازان تعمل منذ 18 سنة، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 7 ملايين ريال.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار نقل ملكية الشركة لشخص آخر وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل، حيث ساهمت في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.