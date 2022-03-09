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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي «ساما» أطلق برنامجا في مجال معاينة وتقدير الخسائر (CILA Diploma)، بالتعاون مع الأكاديمية المالية بمدينة الرياض، للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين، كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح البنك المركزي أن البرنامج، الذي يمتد لفترة عشرة أشهر، يهدف إلى رفع كفاءة العاملين السعوديين والسعوديات في قطاع التأمين، من خلال التركيز على المبادئ الأساسية للتأمين والتسوية، ومبادئ الممارسة المهنية في هذا المجال.

يذكر أن المتدربين سيحصلون بعد اجتياز البرنامج بنجاح، على شهادة دبلوم في معاينة وتقدير الخسائر (CILA Diploma)، معتمدة من المعهد الملكي البريطاني لمعايني الخسائر (Chartered Institute of Loss Adjusters - CILA).