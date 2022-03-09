المركزي الروسي يحظر بيع العملات الأجنبية 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظر البنك المركزي الروسي أمس بيع العملات الأجنبية في البلاد لمدة 6 أشهر تنتهي في 9 سبتمبر 2022، تحت ضغط العقوبات الغربية غير المسبوقة على خلفية غزو أوكرانيا.

وأوضح المركزي الروسي، في بيان أمس الأربعاء، أنه علق حتى التاسع من سبتمبر بيع العملات الأجنبية في البلاد. وأضاف أنه بين التاسع من مارس والتاسع من سبتمبر «لن يكون بمقدور المصارف أن تبيع عملات أجنبية للمواطنين»، مبينا في ذات الوقت أن الروس سيبقى بإمكانهم خلال هذه الفترة أن يصرفوا العملات الأجنبية لقاء الروبل «من دون أي سقف للمبالغ».

وأوضح المركزي الروسي أنه سيكون الحد الأقصى للسحوبات النقدية من الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في المصارف الروسية عشرة آلاف دولار أمريكي، وذلك حتى التاسع من سبتمبر، على ألا يسمح بسحب المبالغ المتبقية إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.

وبغض النظر عن العملة الأجنبية المفتوح بها الحساب، لن يسمح بالسحوبات منها إلا بالدولار على أن تحصر هذه العمليات بالصندوق، وفق البيان الذي أشار إلى أن أي عملية من هذا النوع سيستغرق تنفيذها «أياما عدة».

وكان المركزي الروسي فرض الأحد الماضي حدا على إرسال الأموال إلى الخارج عند 5 آلاف دولار شهريا. وذكر أنه سيسمح بشراء العملات الأجنبية للدفع مقابل سلع ذات أهمية استراتيجية، ما يخفف القيود المفروضة في بداية الغزو الروسي.

وأضاف «إن الحكومة ستوافق على قائمة الواردات الهامة التي تشمل حاليا النفط والبنزين والفحم، والأدوية والفيتامينات والدم».

وسجل الروبل أدنى مستوى له مقابل العملات الغربية في وقت ترزح فيه روسيا تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة طاولت مصرفها المركزي ومصارفها الكبرى.

والثلاثاء تلقى الاقتصاد الروسي ضربة جديدة بعدما أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية القول «إن روسيا تقلص استخدام الدولارات الأمريكية في احتياطياتها وتسوياتها الخارجية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.

قرارات البنك المركزي الروسي:

