قطاع الصناعة يوظف 2683 سعوديا مقابل 9207 وافدين في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب القطاع الصناعي خلال يناير الماضي 11,889 موظفا جديدا للقطاع بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الصادر أمس.

وأوضح التقرير أن حصة العاملين السعوديين الجدد بالقطاع بلغت 2683 موظفا، في حين ذهبت باقي الوظائف والبالغ عددها 9207 إلى الوافدين.

وأفاد التقرير بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أصدرت 79 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يناير الماضي، بحجم استثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال بزيادة 9% عن الشهر نفسه من عام 2021، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء إلى 10,352 منشأة صناعية، تتوزع في جميع مناطق المملكة.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة أكثر من 6%، فيما كان النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها عن 84%، والمتبقي لاستثمارات مشتركة.

ولفت إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66%، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة بـ 18 ترخيصا، يليه نشاط المعادن اللافلزية بعشرة تراخيص.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض تأتي في مقدمة التراخيص الجديدة على المناطق بـ 28 ترخيصا، ثم المنطقة الشرقية بـ 20 ترخيصا، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة في التراخيص الجديدة 2134 عاملا.

وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر نفسه بلغت 106 مصانع، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 1.6 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 69%، تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 28%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 87%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 9% من إجمالي هذه المصانع.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تأتي أولا في قائمة المصانع التي بدأت الإنتاج بــ 43 مصنعا، بينما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 37 مصنعا، وثالثا منطقة مكة المكرمة بــ 18 مصنعا، وفيما يختص بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في يناير الماضي، جاء نشاط المطاط واللدائن بـ 15 مصنعا، وذلك بالتساوي مع نشاط المعادن المشكلة، ثم نشاط المعادن اللافلزية بــ 10 مصانع.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

مؤشرات القطاع الصناعي في يناير 2022







الإجمالي 11,889 موظفا



السعوديون 2682 موظفا



الوافدون 9207 موظفين



التراخيص:





إصدار 79 ترخيصا جديدا



حجم الاستثمار 1.8 مليار ريال



الاستثمار الوطني 84%



الاستثمار المشترك 10%



الاستثمار الأجنبي 6%



التراخيص حسب المناطق: