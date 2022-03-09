شكرا لقرائتكم خبر «الحبوب» ترفع سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/1444 (2022م)، ليصبح مبلغ وقدره 1700 ريال للطن.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.

وبحسب الأرقام الصادرة سابقا عن المؤسسة، فيبلغ مقدار الزيادة هذه المرة نحو 160 ريالا، لصبح إجمالي ما تم زيادته على سعر الشراء المعتمد للقمح المحلي نحو 260 ريالا في أقل من 3 أشهر.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب، اعتمدت في 23 ديسمبر2021، زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي، وأوضحت في بيان حينها، أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي 1444/1443، بواقع 100 ريال للطن، ليضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440ريالا للطن.

وأشارت إلى أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة بتمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخرا، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/1/1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/11/1441هـ بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

المراجعة الدورية لسعر شراء القمح المحلي:

سعر الشراء المعتمد 1440 ريالا للطن

الزيادة الأولى:







التاريخ: 23 ديسمبر 2021



المقدار 100 ريال للطن



السعر بعد الزيادة 1540 ريالا للطن



الزيادة الثانية: