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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت غرفة مكة النسخة الثالثة من «معرض الفنادق والمطاعم» بمشاركة 70 عارضا بمنتجات متنوعة من خمس دول، وذلك بمقر مركز الغرفة للمعارض والفعاليات الجديد، الذي يعنى بمستلزمات الفنادق والمطاعم وبالخدمات التي تقدمها.

ويجمع معرض «مكة للفنادق والمطاعم» عددا من المستثمرين في قطاع الفندقة والمطاعم، ويهدف إلى تبادل الأعمال وعرض الأدوات والتقنية الحديثة، والمنتجات الغذائية، ومستلزمات الفنادق والمطاعم، كما يتضمن المعرض صالون فنون الطهي والطهي المباشر، ومسابقتي فنون ترتيب المائدة وفنون إعداد القهوة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض يوسف زنبقي أن المعرض، الذي تشارك فيه خمس دول، يشكل فرصة متميزة للمعنيين من القطاعات المستهدفة والمستثمرين والمهتمين، والشركات المتخصصة وخبراء قطاع الفنادق والمطاعم، من خلال عرض المنتجات للمستثمرين والمهتمين وتبادل الخبرات وإبرام الصفقات التجارية بين العارضين والمشاركين والمهتمين في قطاع الفندقة والمطاعم.