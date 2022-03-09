شكرا لقرائتكم خبر عن جول: ائتلاف سعودي ينافس لشراء نادي تشيلسي بـ3 مليارات إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «من المتوقع الإعلان عن الصفقة في 15 مارس الجاري.. لكن الملياردير الروسي قد يمدد الموعد للحصول على أفضل عرض»

أكد موقع «جول» الرياضي العالمي أن ائتلاف سعودي دخل السباق لشراء نادي تشيلسي بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني من مالكه رومان أبراموفيتش، بعدما اضطر الملياردير الروسي إلى عرض «البلوز» للبيع على وقع الأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

قال جول: «أبدى ائتلاف سعودي خاص بقيادة شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلان اهتمامه بشراء تشيلسي من أبراموفيتش، بعدما تم التعاقد مع مجموعة رين، وهو بنك تجاري في نيويورك، للعثور على مشتر».

وقالت بعض المصادر المطلعة على الصفقة، إن هناك ما لا يقل عن 10 مشترين جادين يطلبون شراء النادي، مع اهتمام العديد من الأشخاص الآخرين أيضاً به.

ولفت «جول» في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إلى أن العدد الهائل من الأطراف المهتمة، بما في ذلك الائتلاف الأمريكي السويسري التابع لتود بويلي وهانسجورج ويس ورجل الأعمال التركي محسن بيرق، يمنح أبراموفيتش بعض الأمل في المطالبة بتقييم طموح للغاية يبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 4 مليارات دولار) مقابل النادي.

وتعتبر شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلان بمثابة صندوق يشارك بشكل كبير في تمويل وسائل الإعلام والإعلان والعلامات التجارية الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتمتلك الشركة عدة مكاتب في السعودية والإمارات.

والهدف المبدئي المُعلن عنه حتى الآن هو قبول عرض للشراء بحلول 15 مارس الجاري، لكن الملياردير منفتح على تمديد هذا التاريخ، إذا قرر أن هذا يمكن أن يساعد في تعزيز الصفقة.

وقال أبراموفيتش إن عوائد الصفقة ستذهب إلى «ضحايا الحرب الدائرة في أوكرانيا».

تأتي هذه الصفقة عقب ضم صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيو كاسل يونايتد، الذي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) أيضاً، لتوسع المملكة بذلك بصمتها في المشهد الرياضي العالمي.