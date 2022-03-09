شكرا لقرائتكم خبر عن فورتشن: ولي العهد يسعى لاستقطاب المستثمرين الدوليين لمشروع نيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «نيوم تخطط للتحول إلى مركز عالي التقنية مليء بالروبوتات، بحيث تلخص العناصر الرئيسية لرؤية 2030».

أبرز موقع مجلة «فورتشن» العالمية مساعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لاستقطاب مستثمرين جدد من وول ستريت، للمساعدة في تمويل خطة بقيمة 500 مليار دولار لتنمية مدينة نيوم العملاقة، التي ستصبح «وادي سيلكون عائم جديد في الشرق الأوسط»، حسب وصف المجلة.

وأضافت المجلة على موقعها، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «دعا مسؤولون تنفيذيون من مشروع نيوم العملاق التابع لولي العهد السعودي المصرفيين والمستثمرين إلى اجتماع في نيويورك الشهر المقبل، حيث يحاولون حشد الاهتمام الدولي في خطتهم البالغة 500 مليار دولار لبناء مركز عالي التقنية من الصفر».

ومن المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر ورئيس القطاع المالي ليث الشيبان الحدث في أوائل أبريل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد المصادر إنه تم إرسال الدعوات إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء لحضور التجمع، الذي يهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع. وقال شخص آخر إنه يحتمل أن يكون واحداً من سلسلة أحداث في عدة مدن أمريكية، ويتبع حدثاً مشابهاً تم بالفعل في لندن خلال العام الماضي.

وأضافت المجلة: «تم الإعلان عن نيوم في عام 2017، وهي جوهرة التاج لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم. وجوهر خططه لتحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز عالي التقنية مليء بالروبوتات تلخص العناصر الرئيسية لما يسمى برؤية 2030 للتنويع بعيداً عن النفط الخام وتعزيز الاستثمار».

وحسب المجلة، تقول الدعوة إن المديرين التنفيذيين سيتبادلون التفاصيل حول «رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري»، والتي تتضمن خططاً لمدينة خالية من السيارات، ومنتجعا للتزلج على الجبال مع بحيرة اصطناعية، كلها تعمل بالطاقة المتجددة.