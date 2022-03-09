شكرا لقرائتكم خبر عن «وافي» يصدر 18 رخصة لعدد 493 وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" 18 رخصة للبيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدد 493 وحدة سكنية منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير، حيث يمثل هذا النمو قرابة 50% من إجمالي عدد الوحدات المرخصة لعام 2021 والتي بلغت 988 وحدة لعدد 41 مشروعًا سكنياً.

وأكد أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً قدره 485% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن هذا النمو يعود لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتج البيع على الخارطة ومدى جدواه الاستثمارية والفرص التي يخلقها في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حالياً وصل إلى أكثر من 167 ألف وحدة ضمن 158 مشروعاً عقارياً، وذلك امتداداً لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.

يذكر أن برنامج "وافي" يعمل على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية، ويمنح تراخيص البيع والتسويق على الخارطة لجميع المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، إضافة إلى رخصة التأجير على الخارطة التي تم اطلاقها مؤخراً، لزيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع والإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.