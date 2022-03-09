شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية القدرات» تعلن تفاصيل استراتيجية الابتعاث الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سيتناول المؤتمر التعريف باستراتيجية الابتعاث وركائزها ومستهدفاتها

- مناقشة دور استراتيجية الابتعاث في رفع كفاءة رأس المال البشري

تعقد لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م"، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويشارك في المؤتمر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.

وسيتناول المؤتمر التعريف بالاستراتيجية وركائزها ومستهدفاتها ومخرجاتها المتوقعة ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، كما سيوضح المسارات الجديدة للابتعاث وذلك وفق احتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة، وأولويات رؤية المملكة 2030م.

وسيتم خلال المؤتمر الرد على استفسارات الإعلاميين، كما سيتم بثه عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

[4:10 pm, 09/03/2022] محمد سمير اليوم الرقمي: