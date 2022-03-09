شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته مع تماسك الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجنى المستثمرون بعض الأرباح في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2044.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأوقية في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس آب 2020.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ 2058.80 دولار للأوقية.