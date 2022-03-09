6 جنيهات.. ارتفاع في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 6 جنيهات، وذلك على خلفية استمرار الاضطرابات العالمية وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع كبير في النفط مما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر وفقاً لصحيفة "اليوم السابع":

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 766 جنيها.

عيار 21 يسجل 894 جنيها.

عيار 24 يسجل 1022 جنيها.

الجنيه الذهب 7152 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حركة مستمرة حيث سجلت مستويات وصلت لـ 900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك على خلفية تسجيل أونصة الذهب مستويات 2070 دولار في البورصات العالمية، في حين سجل السعر مستوى هو الأعلى تقريباً من 19 شهراً.

وارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث أقبل المستثمرون على شراء الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن أزمة أوكرانيا وتأثير حظر محتمل على النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.