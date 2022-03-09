شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً عظمياً من أنف مريض ثلاثيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، عملية جراحية ناجحة لإستعادة قدرة مريض يبلغ من العمر 37 عاماً على التنفس بصورة طبيعية، بعد معاناة استمرت مدة زمنية طويلة من انسدادات أنفية حادة يصعب معها التنفس والشعور بالدوخة، نتيجة عدم توفر الحد الأدنى من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم . ذكرت ذلك الدكتورة زينب القديحي استشارية الأنف والأذن والحنجرة ورئيس الفريق الجراحي المعالج.

وقالت د. القديحي أن المريض تردد على الكثير من المستشفيات للعلاج ولكن دون جدوى، واصفين له أدوية تحفظية فقط دون حل لمشكلته الصحية. وفور وصول المريض للمستشفى والاستماع إلى شكواه، تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة بالتصوير المقطعي (C.T. Scan) والمنظار الأنفي المتطور، وقد أبانت النتائج وجود أجسام صلبة وكتلة عظمية في قاع الأنف الأيمن والتجويف الأنفي.

وأشارت د. القديحي إلى أن الفريق المعالج توافق على أهمية التدخل الجراحي للمريض لإستئصال تلك الأجسام الصلبة والكتل العظمية. موضحةً أنه بعد إتخاذ التريتبات والتجهيزات اللازمة ، أجريت العملية تحت التخدير الكامل مستغرقةً ساعة واحدة ، وتم فيها استئصال كافة الأجسام الصلبة بنجاح عبر استخدام المنظار الأنفي بتكنيك جراحي يعتمد على زواية (صفر ، ٣٠) درجة.

وأضافت د. القديحي بأن المريض بعد العملية نقل لجناح التنويم بحالة جيدة ، ثم غادر المريض إلى منزله بعد 24 ساعة من الجراحة وهو بصحة جيدة، وقد تخلص من كافة صعوبات التنفس السابق ذكرها وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية.