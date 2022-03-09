شكرا لقرائتكم خبر عن «الملاحة الجوية» تبرم اتفاقية مع «تاليس» لتوفير نظام إدارة الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) وشركة تاليس الفرنسية (Thales)، اليوم، اتفاقية تعاون تجاري لنظام إدارة الصيانة، الذي طورته شركة خدمات الملاحة الجوية، وحقق جائزة التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط مؤخراً، وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس في العاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ومن جانب شركة تاليس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأنظمة الأرضية والجوية، السيد سلومون كريستوف.

و تهدف الاتفاقية إلى تعاون الجهتين لتسويق نظام إدارة الصيانة، إذ تختص "سانس" بتطوير النظام تقنياً وفنياً بما يتوافق مع متطلبات الجهات المستهدفة وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية ضمن إطار السلامة، بينما تتولى "تاليس" تلبية متطلبات النظام من الناحية التجارية والتسويقية بشكل تنافسي يضمن الاستمرارية والتوسع في المستقبل.

و تأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الإستراتيجي للإسهام في تعزيز مستهدفات الرؤية في توطين التقنيات والصناعات ورفع المحتوى المحلي، وتتمثل الخطوة التالية لتوقيع الاتفاقية في التأكد من جاهزية النظام من الناحية التشغيلية والتجارية، مع وجود خطة تسويقية متكاملة للتعريف بالنظام، بينما تندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار إستراتيجية الخدمات التجارية لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية والإسهام في تطوير أنظمة الملاحة الجوية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية المهندس عبدالعزيز الزيد، إلى أن الاتفاقية من شأنها تحقيق التطور المنشود في مجال إدارة الصيانة، وذلك بالاستفادة من التقنية المتطورة في هذا المجال عبر نظام إدارة الصيانة.

كما أبدى المهندس الزيد ثقته في أن النظام سيحدث نقلة نوعية في خدمات الملاحة الجوية، من خلال الشراكة مع "تاليس" الفرنسية، التي اختِيرت من بين شركات عالمية عديدة، لما تمتلكه من خبرات وخطط تسويقية متقدمة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع النقل الجوي في المملكة، رافعاً الشكر لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على دعمه للمشاريع المختلفة لشركة الملاحة الجوية، مؤكداً أن العاملين في الشركة قد بذلوا جهوداً كبيرة للغاية في سبيل تطوير نظام إدارة الصيانة الفريد.