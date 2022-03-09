شكرا لقرائتكم خبر عن 568.9 مليار ريال قروضا عقارية من المصارف التجارية في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع القروض العقارية من المصارف التجارية في الربع الرابع من العام الماضي مسجلة 568.856 مليار ريال، مقارنة بـ 533.450 مليار ريال في الربع الثالث، بزيادة 6.6 %.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما» أن الأفراد استحوذوا على نحو 445.754 مليار ريال من القروض العقارية من المصارف التجارية في الربع الرابع بنسبة 78.4 %، مقارنة بـ 412.602 مليار ريال في الربع الثالث، وبارتفاع قدره 8.03 %.

وأشارت النشرة إلى أن الشركات استحوذت على نسبة 21.6 % من القروض العقارية من المصارف التجارية في الربع الرابع من العام الماضي، بقيمة 123.102 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.9 %، مقابل 120.848 مليار ريال في الربع الثالث.

وسجلت القروض العقارية من المصارف التجارية في الربع الأول من العام الماضي 474.520 مليار ريال، استحوذ الأفراد منها على 358.007 مليار ريال، والأفراد على 116.514 مليار ريال، فيما سجل في الربع الثاني 502.735 مليار ريال، استحوذ الأفراد منها على 384.668 مليار ريال، والشركات على 118.067 مليار ريال.