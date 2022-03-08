شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 19 شهرا، مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد النفط ومنتجاته من روسيا وهو ما يزيد المخاوف من تنامي الضغوط التضخمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى تكبيل اقتصاد روسيا، وهو ما يزيد من التوتر في الأسواق العالمية للنفط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الذهب خلال الشهر الحالي بأكثر من 140 دولار للأوقية تقريبا، حيث أدت المخاوف من التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في سوق التعاملات الفورية بنسبة 6ر3% إلى 25ر2069 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2020، قبل أن يتراجع قليلا لتكون الزيادة بنسبة 9ر2% في نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت نيويورك.

واستقر سعر البلاديوم بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات نظرا لآن روسيا تنتج حوالي 40% من إجمالي الإنتاج العالمي من هذا المعدن. وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين خلال تعاملات اليوم.