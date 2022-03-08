شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سبيكتاتور: ازدهار متواصل في المشهد الفني السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * نجاح مساعي ولي العهد ورؤية 2030 للقطاع الفني سيساعد في جذب السياحة، وبالتالي تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط

أشاد موقع «ذا سبيكتاتور» العالمي بالطفرة الفنية التي تشهدها المملكة حالياً، مؤكداً أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأمل في تحويل المشهد الثقافي في العلا إلى «جوهرة في التاج العربي».

وأوضح الموقع أن نجاح مساعي ولي العهد ورؤية 2030 للقطاع الفني سيساعد في جذب السياحة، وبالتالي تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط.

ولفت الموقع إلى أن تمويل البنية التحتية الفنية في العلا، فضلاً عن الأحياء الثقافية الجديدة في الرياض وجدة، موضع ترحيب كبير في المملكة.

وقال: «توظيف عائدات النفط لتمويل الفنون والثقافة قد يشكل صحوة في المشهد الفني بالمملكة».

ونقل الموقع عن بيير سيج، الخبير الاقتصادي السويسري الذي تحول إلى مطور عقارات وفنادق في السعودية، تأكيده أنه عندما وصل إلى المملكة قبل أربعة عقود، كان الخط العربي هو الشكل الوحيد المهم للتعبير الفني، أما الآن فتغير الوضع كثيراً.

وتقدم مؤسسة سيج الفنية إسهامات من شأنها أن تساعد في تقليل عدم الفهم المتبادل بين الفنانين العرب وغير العرب لبعضهم البعض. ويقول المطور العقاري عن مشروعه الفني بالمملكة: «أريد الاستمرار في إيجاد طرق لفتح حوار بين الفنانين العاملين في مجالات متصلة حول العالم».